Москва, 20 марта, 2024, 20:07 — ИА Регнум. Король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халиф поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента Российской Федерации, сообщили 20 марта в Кремле.

ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев

«Король Бахрейна поздравил Владимира Путина с переизбранием <…> и пожелал новых успехов в государственной деятельности на благо российского народа», — говорится в заявлении.

В беседе стороны подтвердили настрой углублять сотрудничество в различных сферах — от торговли и инвестиций до природоохранной деятельности. В свою очередь, Путин поздравил короля Бахрейна и весь народ со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны. Как отметили в Кремле, беседа прошла в дружественной доброжелательной атмосфере.

Как сообщало ИА Регнум, выборы президента России прошли с 15 по 17 марта. По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин одержал победу с результатом 87,28%. При рекордной явке в 77,44% за действующего главу государства проголосовали порядка 76 млн россиян. Кандидат от КПРФ Николай Харитонов заручился поддержкой 4,31% избирателей, за Владислава Даванкова («Новые люди») отдали 3,85% голосов, а Леонид Слуцкий от ЛДПР получил 3,20%.

Центризбирком сообщил 20 марта, что Владимир Путин на выборах президента России за рубежом набрал 72,3% голосов. Всего за рубежом работали 288 избирательных участках в 144 странах. В выборах приняли участие 383 553 человека. За Путина проголосовали 275 249 человек, за Даванкова — 16,65% (63 388 голосов), за Харитонова — 2,22% (8445 человек), за Слуцкого — 1,97% (7495 человек).

В ходе выборов президента не выявили жалоб и нарушений, требующих разбора комиссией, отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Как заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, итоговые результаты Путина уникальны и отражают высочайший уровень поддержки кандидата населением страны.