Бишкек, 22 мая, 2024, 11:49 — ИА Регнум. В аэропорту Манас в столице Киргизии Бишкеке эвакуировали пассажиров из-за сообщения о минировании, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

РИА Новости/Павел Бедняков

Отмечается, что 22 мая с ними связались неизвестные, которые заявили, что в 15:00 (12:00 мск) в здании произойдёт взрыв.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители, регистрацию на рейсы приостановили.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля людей эвакуировали из международного аэропорта Кишинёва после получения сообщения о «минировании» воздушной гавани.

Как гласит местное законодательство, если информация о минировании окажется ложной, а личность автора установят, то виновному грозит штраф до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180–240 часов исправительных работ либо лишение свободы до двух лет.

20 апреля аэропорт Буллунн в Дании эвакуировали из-за угрозы взрыва. В аэропорту, втором по величине авиационном узле в Дании, арестовали мужчину. Началось расследование.