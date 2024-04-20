Кишинёв, 21 апреля, 2024, 02:30 — ИА Регнум. Людей срочно эвакуировали из международного аэропорта Кишинёва после получения сообщения о «минировании» воздушной гавани. Об этом 20 апреля сообщил кишинёвский телеканал TV8. md.

Scott В аэропорту

Канал опубликовал видео, где люди с багажом спешно покидают здание аэропорта и место происшествия. В здании аэропорта усилены меры безопасности, в связи с инцидентом мобилизованы оперативные группы специализированных служб МВД Молдавии.

Как гласит местное законодательство, если информация о минировании окажется ложной, а личность автора установят, то виновному грозит штраф до 42,5 тысячи леев (около 2,4 тысячи долларов), 180–240 часов исправительных работ либо лишение свободы до двух лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в России сразу после теракта в «Крокус Сити Холле» начался массовый обзвон российских экстренных служб с территории Украины с ложными сообщениями о минировании зданий.

В Амурской области в конце января полиция задержала в Благовещенске подростка 15 лет, сообщившего в экстренные службы ложную информацию о якобы заложенных в школах взрывных устройствах.