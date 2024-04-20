Биллунн, Дания, 20 апреля, 2024, 16:30 — ИА Регнум. Аэропорт Буллунн в Дании эвакуировали из-за угрозы взрыва, сообщило 20 апреля Reuters.

imago/Global Look Press

«Эвакуация прошла спокойно, путешественники следовали нашим инструкциям», — заявил инспектор полиции Майкл Вайс.

В аэропорту, втором по величине авиационном узле в Дании, арестовали мужчину. Началось расследование.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года из-за шутки нетрезвого пассажира в петербургском аэропорту Пулково оцепили зал ожидания. Скучая в ожидании рейса до Уфы, пассажир сообщил полицейским, что в сумке у его соседа — бомба. Из-за угрозы взрыва зал оцепили и проверили с собакой. Взрывное устройство не нашли.

В мае прошлого года в аэропорту Владивостока имени Арсеньева объявили эвакуацию. Причиной назвали пожарную тревогу. Во время эвакуации одному из пассажиров стало плохо.