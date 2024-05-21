Киев, 21 мая, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Житель украинской Волыни ушёл из дома и две недели прожил в лесу во Львовской области, пытаясь скрыться от мобилизации, сообщило киевское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

В публикации отмечается, что 16 мая мужчину в городе Турка Львовской области остановил полицейский. Мужчина, подумав, что ему пытаются вручить повестку, ударил полицейского кулаком по лицу и попытался скрыться. Позже его задержали и назначили круглосуточный домашний арест. При этом не указывается, получил ли мужчина повестку.

Как передавало ИА Регнум, 18 мая на Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. Он предполагает, в частности, отмену нормы об ограниченно годных, снижение призывного возраста с 27 до 25 лет и многочисленные ограничения прав для уклоняющихся от призыва или не предоставляющих актуальные сведения в военкоматы. Украинские СМИ сообщали, что в день вступления закона в силу улицы городов на контролируемой киевским режимом территории опустели.

20 мая стало известно, что один из ведущих баскетболистов Украины был задержан при попытке незаконно пересечь границу, позднее его мобилизовали в ВСУ. По данным ряда СМИ, речь идёт о 26-летнем защитнике команды «Киев-Баскет» Вадиме Заплотинском, который пытался пересечь западную границу Украины в горной местности в составе группы лиц.