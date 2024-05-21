Киев, 21 мая, 2024, 18:29 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от правящей партии «Слуги народа» Сергей Гривко внёс в парламент законопроект, которым предлагается ввести налог на бездетность, сообщило издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

Поправки предлагается внести в Налоговый кодекс Украины. Согласно проекту, демографический сбор должны будут платить все резиденты Украины в возрасте от 21 до 58 лет до момента проведения в стране «демографической реформы».

Ставку налога предложено установить на уровне 1,5% для бездетных, 1% — для имеющих одного ребёнка, 0,5% — для родителей двоих детей. Сбор не должен распространяться на лиц, имеющих троих и более детей, лиц с бесплодием, нарушениями репродуктивной функции (которые должны подтверждаться каждые два года), инвалидов 1-й группы, сотрудников правоохранительных органов и военных.

Депутат предложил взимать сбор со всех доходов граждан, полученных в денежной форме, кроме средств, полученных физлицами-предпринимателями, лицами, которые проводят «независимую профессиональную деятельность», средств, полученных в рамках волонтёрской деятельности, благотворительной помощи, погашения гособлигаций, возвращения депозитов, продажи имущества и средств, полученных от международных организаций.

Позднее то же издание со ссылкой на депутата Верховной рады Ярослава Железняка сообщило, что законопроект был отозван. При этом на сайте парламента Украины он числится как «представленный для ознакомления».

Депутат Гривко и ранее выдвигал резонансные инициативы, отметила «Страна. ua». В частности, он предлагал взимать специальные налоги с тарологов и нумерологов, уменьшать заключённым срок лишения свободы за чтение книг и разрешить заключённым производить электроэнергию, крутя педали велосипедов, в обмен на сокращение срока.

Как передавало ИА Регнум, 17 мая глава киевского режима Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой закон, который позволит мобилизовывать в ряды Вооружённых сил Украины заключённых в обмен на условно-досрочное освобождение. Воспользоваться таким способом сократить срок заключения не смогут осуждённые за тяжкие преступления.

16 мая Зеленский ветировал принятый Верховной радой закон, разрешающий уволить сотрудника с работы за «сокрытие связи» с гражданами России. Глава киевского режима попросил депутатов внести в текст закона уточнения.