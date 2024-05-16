Киев, 16 мая, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский ветировал закон, разрешающий уволить сотрудника с работы за сокрытие связи с россиянами. Об этом 16 мая сообщило украинское издание «Страна».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Отмечается, что Зеленский вернул законопроект на доработку в Верховную раду с предложениями.

В начале мая украинские правозащитники призвали Зеленского наложить вето на этот законопроект, который приняла Верховная рада.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский 9 мая подписал законы о продлении мобилизации и военного положения до 11 августа. Днём ранее законопроекты приняла Верховная рада Украины.

16 апреля Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине. Украинские и западные СМИ регулярно сообщают о попытках военкомов применять силу для мобилизации граждан, в том числе похищая их на улицах. Одновременно сообщалось и о многочисленных случаях сопротивления действиям военкомов, в том числе со стороны женщин и пожилых людей.