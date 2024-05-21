Москва, 21 мая, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента. Это следует из указа главы государства, опубликованного 21 мая на официальном портале опубликования правовых актов.

Михаил Метцель/ТАСС Владимир Толстой

Толстой занимал должность советника президента по культуре с 23 мая 2012 года.

«Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника президента Российской Федерации», — гласит указ.

Журналист и писатель-эссеист Владимир Толстой приходится праправнуком писателю Льву Толстому. Он родился 28 сентября 1962 года в деревне Троицкое под Москвой. Окончил факультет журналистики МГУ, член Союза журналистов СССР с 1988 года.

В феврале 2012 года Владимира Толстого зарегистрировали доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина, который тогда занимал пост председателя правительства. В августе 2019 года Толстой возглавил Совет при президенте по русскому языку.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Владимир Толстой участвовал в дискуссии об искусственном интеллекте, организованной в рамках «Форума объединённых культур» в Санкт-Петербурге. Новые технологии могут быть опасными в плане конкуренции для ремесленников, но не для гениев, заявил он и отметил, что ИИ, к примеру, не способен передать такую тонкую вещь, как русская душа, или сделать «юмор смешным». Самое важное — самим не расчеловечиться, тогда технологии не страшны, добавил Толстой.