Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента
Москва, 21 мая, 2024, 15:47 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента. Это следует из указа главы государства, опубликованного 21 мая на официальном портале опубликования правовых актов.
Толстой занимал должность советника президента по культуре с 23 мая 2012 года.
«Освободить Толстого Владимира Ильича от должности советника президента Российской Федерации», — гласит указ.
Журналист и писатель-эссеист Владимир Толстой приходится праправнуком писателю Льву Толстому. Он родился 28 сентября 1962 года в деревне Троицкое под Москвой. Окончил факультет журналистики МГУ, член Союза журналистов СССР с 1988 года.
В феврале 2012 года Владимира Толстого зарегистрировали доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина, который тогда занимал пост председателя правительства. В августе 2019 года Толстой возглавил Совет при президенте по русскому языку.
Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года Владимир Толстой участвовал в дискуссии об искусственном интеллекте, организованной в рамках «Форума объединённых культур» в Санкт-Петербурге. Новые технологии могут быть опасными в плане конкуренции для ремесленников, но не для гениев, заявил он и отметил, что ИИ, к примеру, не способен передать такую тонкую вещь, как русская душа, или сделать «юмор смешным». Самое важное — самим не расчеловечиться, тогда технологии не страшны, добавил Толстой.