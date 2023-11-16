Санкт-Петербург, 16 ноября, 2023, 17:43 — ИА Регнум. Участники «Форума объединённых культур», стартовавшего 16 ноября в Санкт-Петербурге, провели дискуссию по вопросу «Искусственный интеллект — угроза или благо для культуры». Организатором форму стал Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ).

Модератором обсуждения выступил генеральный директор ПФКИ Роман Карманов. Он отметил, что фонд занимается поддержкой проектов в области креативных индустрий, культуры, искусства, а применение искусственного интеллекта (ИИ) относится к этой сфере.

Дискуссию открыли директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский и генеральный директор ООО «Цифровое наследие», основатель и управляющий партнер Findustrial Consulting Group Алевтина Камелькова. Они рассказали о применении ИИ в музеях для индивидуального вовлечения аудитории.

«Эрмитаж первый в России создал экспозицию с использованием технологий искусственного интеллекта. Это интересно, это та сфера, с которой можно и нужно работать в музеях. У нас есть график развития Эрмитажа, там учтены, к примеру, виртуальные визиты», — рассказал Пиотровский.

Советник президента России Владимир Толстой в ходе дискуссии заявил, что новые технологии могут быть опасными в плане конкуренции для ремесленников, но не для гениев.

«Искусственный интеллект не может передать, к примеру, русскую душу, не может делать пока что юмор смешным, это тонкая вещь. В этом пока что граница. Важно самим не расчеловечиться, тогда нам не страшны технологии», — сказал он.

Сербско-русский актёр, продюсер Милош Бикович считает, что при столкновении творчества и технологий важно понять, где душа, так как она всё определяет. Он также считает, что ИИ может помогать в творчестве.

«Но что касается актёров — каждому нужно задать себе вопрос: сделал и я что-то такое гениальное и неповторимое что сложно повторить даже искусственному интеллекту?» — сказал Бикович.

Спецпредставитель президента по межкультурному взаимодействию Михаил Швыдкой предложил создать международную комиссию по проблемам ИИ. Он считает серьёзной проблемой то, что ИИ может незаметно стать не объектом, а субъектом.

«Хорошо бы создать в рамках этого форума комиссию БРИКС, СНГ, ШОС, связанную с проблемами регулирования искусственно интеллекта», — предложил Швыдкой.

Работа «Форума объединенных культур» продолжится до 18 ноября. Заявки на участие в нём прислали представители 70 стран, среди которых ведущие эксперты, представители бизнес-сообщества и органов государственной власти.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 6 сентября поручил правительству принять дополнительные меры для повышения уровня знаний в сфере ИИ у специалистов основных отраслей экономики и социальной сферы, а также у чиновников, занимающихся государственным и муниципальным управлением. Кроме того, президент поручил в 2024 году начинать вводить образовательную программу «Системы искусственного интеллекта» для высшего образования и курсов повышения квалификации.