Москва, 21 мая, 2024, 15:55 — ИА Регнум. Максимальный размер разовых переводов, доступных гражданам без открытия банковского счёта при упрощённой идентификации, составит 100 тыс. рублей. Законопроект о введении лимита Госдума России приняла 21 мая сразу во втором и третьем чтениях.

Известия/ Сергей Лантюхов

Документ разработали для того, чтобы снизить риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, связанные с отсутствием ограничений на денежные переводы. Изменение появится в статье 7 закона о противодействии отмыванию преступных доходов.

В настоящее время физическим лицам доступны денежные переводы, в том числе электронные, при упрощённой идентификации. Клиенту достаточно представить банку свои паспортные данные. Сумма перевода должна составлять не менее 15 тыс. рублей, однако его верхний порог не ограничен.

Это не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создаёт дополнительные риски, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, с 60 тыс. до 100 тыс. рублей повышается сумма максимального остатка денежных средств на неперсонифицированном электронном средстве платежа. Это изменение вносится в статью 10 закона о национальной платёжной системе.

Закон вступит в силу через год после его официального опубликования.

Как сообщало ИА Регнум, законопроект о введении лимита на переводы без открытия счёта был принят Госдумой в первом чтении в феврале. По словам директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексея Зубца, вводимые ограничения помогут бороться с уходом от налогообложения, а также спонсированием диверсионной и террористической деятельности.

Экономист Зубец отметил, что ограничение нужно было ввести уже давно. Во время спецоперации на Украине эта мера приобрела особую актуальность. Она также позволит бороться с попытками безответственных граждан избежать налогообложения.

При этом эксперт признал, что мера отрицательно повлияет на свободное обращение с финансами. С одной стороны, гражданину станет сложнее перевести деньги. Вместе с тем законопослушные граждане — физлица и юрлица — обычно используют переводы со счёта на счёт.

В качестве одной из причин в пояснительной записке к законопроекту указывалась борьба с оттоком капитала и крупными перечислениями средств за границу. По мнению экономиста, в этом случае главными «пострадавшими» станут трудовые мигранты, которые часто отправляют заработанные в России деньги на родину.