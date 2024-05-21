Москва, 21 мая, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 21 мая провёл встречу с главой Калмыкии Бату Хасиковым, сообщила пресс-служба Кремля.

Александр Казаков/ТАСС Глава Республики Калмыкия Бату Хасиков

Перед докладом Хасикова Путин напомнил, что Калмыкию также называют «краем тюльпанов», что в республике находится самая большая в Европе статуя Будды и что Калмыкия — первый регион России, где в обязательную школьную программу включены шахматы.

«Как оцениваете ситуацию?» — спросил президент.

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Хасиков по просьбе Путина рассказал о работе властей республики в последние пять лет. В начале своего выступления он назвал главным богатством Калмыкии её жителей и подчеркнул, что все живущие в республике верят в победу России и готовы ради неё многое сделать, в том числе рискуя собственной жизнью.

Как передавало ИА Регнум, 10 февраля Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю. Поздравительная телеграмма была направлена в том числе главе буддистов Калмыкии Тензин Чойдаку (Мутулу Овьянову). Президент указал на вклад буддистов России в сохранение мира, согласия и взаимопонимания в обществе, а также в развитие межрелигиозного и межнационального диалога.

В мае 2024 года федеральный центр «Агроэкспорт» сообщил, что всё больше российских регионов участвуют в экспорте аграрной продукции. Если в 2017 году насчитывалось 17 субъектов, чей экспорт превышал 200 млн долларов, то в 2023-м их число увеличилось до 35. Десять регионов расширили экспортные направления, в их числе — Тамбовская, Тульская, Томская, Воронежская, Тюменская области, Адыгея, Бурятия, Мордовия, Калмыкия и Ставропольский край.