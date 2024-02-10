Москва, 10 февраля, 2024, 09:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю. Поздравительную телеграмму 10 февраля опубликовали на сайте Кремля.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

Глава государства отметил, что российские буддисты бережно хранят бесценное нравственное, духовное наследие предков, а также их самобытные устои и обычаи.

«Буддийские организации проводят большую, востребованную просветительскую, образовательную, благотворительную работу, заботятся о воспитании подрастающего поколения. Поддерживают участников специальной военной операции и их семьи», — говорится поздравлении.

Президент также указал на вклад буддистов России в сохранение мира, согласия и взаимопонимания в обществе, а также в развитие межрелигиозного и межнационального диалога.

Путин также поздравил с Новым годом по лунному календарю главу Буддийской традиционной сангхи России Пандито Хамбо-ламу Аюшеева, главу буддистов Калмыкии Тензин Чойдака (Мутула Овьянова) и главу буддистов Республики Тыва Гелека Нацык-Доржу (Сергека Сарыглара).

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа 2023 президент России направил приветственную телеграмму участникам Международного буддийского форума в Улан-Удэ. В ней глава государства отметил вклад российских буддистов в упрочнение мира и согласия.

Позднее в этот же день Дид Хамбо лама Буддийской традиционной сангхи России Дагба Очиров заявил, что участники Международного буддистского форума в Улан-Удэ понимают, что мир однополярный — это «путь в бездну невежества, пороков и бездуховности», а потому должны выступить за построение многополярного мира.