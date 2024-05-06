Москва, 6 мая, 2024, 10:43 — ИА Регнум. Все больше российских регионов участвуют в экспорте аграрной продукции. Если в 2017 году насчитывалось 17 субъектов, чей экспорт превышал 200 млн долларов, то в 2023 их число увеличилось больше чем вдвое — до 35. По подсчетам федерального центра «Агроэкспорт», всего в прошлом году Россия поставила на зарубежные рынки аграрную продукцию стоимостью 43,5 млрд долларов, что на 4,3% больше уровня 2022 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Производство молока

Почти 68% общероссийского экспорта обеспечили 10 регионов. В топ-5 вошли Москва, Ростовская и Московская области, Краснодарский и Приморский края. Еще 10 регионам удалось расширить экспортные направления. Больше видов продовольствия стали поставлять зарубежными потребителям Тамбовская, Тульская, Томская, Воронежская, Тюменская области, а также Адыгея, Бурятия, Мордовия, Калмыкия и Ставропольский край.

Такой подъем связан с созданием благоприятных условий для экспортеров благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». По оценке руководителя проекта по поддержке экспорта АПК Российского экспортного центра (РЭЦ) Дениса Казанникова, за шесть лет его реализации экспорт продукции увеличился более чем в два раза.

Так, в Воронежской области значительных успехов добился один из ключевых экспортеров молочной продукции — компания «Молвест». По итогам 2023 года объем ее экспорта вырос на 40%. Зарубежные потребители купили продукцию компании на сумму 290 млн рублей.

«Поддержка со стороны государства — участие в бизнес-миссиях, выставках, субсидирование транспортной логистики — способствует развитию экспорта молочной продукции», — подчеркнул заместитель коммерческого директора «Молвест» Валерий Зубков.

Экспортные поставки «Молвест» развивает с 2020 года. За 2024 год в компании намерены нарастить объемы реализации за рубежом продукции глубокой переработки — сывороточных и молочных белков. По словам Зубкова, расширение ассортимента экспортируемой продукции является приоритетным направлением.

В Московской области при поддержке государства активно осваивает новые рынки российский бренд «Дядя Ваня», под которым выпускается консервированная овощная продукция. Сейчас ее товары можно купить в 25 странах. Только поучаствовав в семи выставках под брендом Made in Russia, «Дядя Ваня» обрел новых клиентов в 11 странах. А с появлением международных конкурентов стал активнее заниматься маркетингом, в том числе выпускать яркие каталоги. Они уже есть на английском, арабском, китайском и японском языках.

Помимо поддержки на всех этапах выхода компаний на международные рынки, РЭЦ ежегодно организует по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» Всероссийский конкурс «Экспортер года». Принять участие в нем могут крупные производители, компании малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели. В этом году прием заявок уже стартовал — подать ее можно до 30 июня на сайте РЭЦ.

«Мы давно говорим, что экспортеры — настоящие герои, и хотим, чтобы их истории и имена звучали чаще. За время проведения конкурса мы узнали более шести тысяч таких вдохновляющих историй от компаний со всех уголков России. Звание «Экспортер года» — это возможность заявить о своих успехах на всю страну. Это гордость, знак качества продукции, надежности компании и подтверждение того, что ей могут доверять как потребители, так и партнеры», — подчеркнула генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

А 10 мая о возможностях и достижениях отечественных компаний на международных рынках узнают гости Дня экспорта на выставке-форуме «Россия». Посетить его могут все желающие, зарегистрировавшись на странице мероприятия. Для гостей проведут презентации, лекции, сессии, бизнес-игры и многое другое. А самое главное, все заинтересованные смогут получить практические советы от представителей бизнеса и профильных ведомств.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» для российских экспортеров действует целая система финансовых и нефинансовых мер господдержки. Например, работает механизм финансирования их участия в международных выставках и деловых миссиях для поиска новых рынков сбыта и зарубежных партнеров, логистическая поддержка и многие другие.

Также государство помогает компаниям при сертификации и лицензировании их продукции. Проконсультировать отечественных экспортеров по актуальным запросам готовы в российских торгпредствах, Минпромторге РФ, Российском экспортном центре и Агроэкспорте, а также в региональных Центрах поддержки экспорта. Найти актуальную информацию о доступных мерах господдержки и подать заявку, чтобы воспользоваться ими, можно на цифровой платформе «Мой экспорт».