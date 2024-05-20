Берлин, 20 мая, 2024, 22:36 — ИА Регнум. Инициативу Германии по укреплению ПВО Украины выразили готовность поддержать 12 стран. Об этом 20 мая сообщила пресс-служба минобороны ФРГ в соцсети Х.

Dmytro Smolienko/Global Look Press

«Результат онлайн-заседания контактной группы по Украине: многие страны хотят поддержать германскую инициативу по укреплению украинской ПВО», — поясняется в сообщении.

Заседание контактной группы по координации поставок оружия Украине, прошло 20 мая в онлайн-формате. Отмечается, что Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада готовы помочь финансово. Ещё семь государств: Бельгия, Великобритания, Испания, Румыния, США, Франция помогут ракетами и техникой. Также указывается, что к инициативе присоединяется Латвия.

Германия объявила в апреле об инициативе по укреплению украинской ПВО под названием Immediate Action on Air Defence (IAAD) и призвала союзников оказать поддержку Украине. Киев уже получил от Берлина две системы ПВО Patriot и в скором времени ФРГ передаст ещё одну, уже третью по счёту.

При этом с февраля 2022 года Украина получила от Германии военной помощи на 28 млрд евро.

Ранее ИА Регнум сообщало, что администрация президента США Джозефа Байдена начала поиск возможностей для передачи дополнительной системы противовоздушной обороны Patriot Украине, испытывающей острый дефицит в средствах ПВО.

Глава киевского режима Владимир Зеленский во время беседы с государственным секретарём США Энтони Блинкеном, прибывшим 14 мая в Киев с необъявленным визитом, указал на острую потребность Украины в системах Patriot на фоне наступления Вооружённых сил России в Харьковской области.

В свою очередь, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга 13 мая также заявил, что Вашингтон ищет возможности для передачи Киеву дополнительных батарей комплекса ПВО Patriot. По его словам, американская администрация достигла некоторых договорённостей с одним из союзников о передаче одной батареи.

Россия неоднократно призывала страны Запада воздержаться от поставок Украине оружия и техники. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров подчёркивал, что любое предназначенное для ВСУ вооружение является законной целью Вооружённых сил России.