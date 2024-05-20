Москва, 20 мая, 2024, 21:46 — ИА Регнум. Гражданам России следует воздержаться от посещения Афганистана, заявил 20 мая МИД РФ.

Thiago Prudencio/Global Look Press

Ведомство напомнило об очередном случае нападения на иностранных туристов в Афганистане.

«По имеющимся данным, 17 мая в результате обстрела неустановленными лицами на рынке в г. Бамиан погибли три человека (граждане Испании), ещё четверо иностранцев (граждане Австралии, Испании, Литвы, Норвегии) получили тяжёлые ранения», — отметила пресс-служба МИД.

Ситуация с безопасностью в Афганистане остаётся крайне сложной ситуации, МИД настоятельно рекомендует гражданам России воздерживаться от посещения страны с личными целями, в том числе туристическими, сказано также в заявлении.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года сообщалось, что турецкие полицейские задержали в Стамбуле по меньшей мере 96 человек, подозреваемых в нападениях на туристов. Злоумышленники заставляли путешественников оплачивать большие счёт в развлекательных заведениях, отбирали у туристов мобильные телефоны и кошельки, а также избивали их в случае отказа оплатить счета.

Также в декабре 2023 года гражданин Германии и Филиппин погиб и ещё два человека получили ранения в результате нападения злоумышленника на набережной Гренель возле Эйфелевой башни в Париже. Погибший и пострадавшие приехали в Париж в качестве туристов. После нападения на гражданина Германии полицейские попытались обезвредить злоумышленника, но тот перебежал по мосту на другой берег Сены и ударил ещё двоих человек молотком.