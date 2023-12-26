Анкара, 26 декабря, 2023, 07:54 — ИА Регнум. Турецкие полицейские задержали в Стамбуле по меньшей мере 96 человек, подозреваемых в нападении на туристов, сообщил телеканал TELE1.

Mahmut Bozarslan Турецкая полиция

Полиция провела операцию по поимке фигурантов расследования сразу в 13 районах города. Правоохранительные органы установили, что злоумышленники заставляли путешественников оплатить большой счёт в развлекательных заведениях.

Кроме того, подозреваемые отбирали у туристов мобильные телефоны и кошельки, а также избивали их в случае отказа предоставить оплату. Некоторые уголовные дела уже поступили в суд.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня стало известно, что в центре Стамбула неизвестные устроили драку с российским туристом Вячеславом Нечипорчуком с целью его ограбления. В результате нападения гражданин России погиб.

25 августа появилась информация о том, что в Стамбуле сотрудник полиции Турции оказался смертельно ранен в ходе операции по борьбе с наркодилерами. Кроме того, пострадал ещё один полицейский. Стражи порядка намеревались задержать банду из пяти человек, которые оказали сопротивление правоохранителям.