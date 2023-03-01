Москва, 1 марта, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Министерство науки и высшего образования России проведет в Российском университете дружбы народов служебную проверку после размещения флагов Украины рядом с поздравлением с Днём защитника Отечества. Об этом заявил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский.

Цитата из видео: «Флаг Украины в университете дружбы народов » Флаг Украины

Он сообщил, что после данного инцидента глава Минобрнауки Валерий Фальков поручил назначить служебную проверку, по ее итогам виновные понесут наказание.

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«Вывешивание флагов, под которыми вооруженные формирования киевского неонацистского режима убивают наших граждан, абсолютно недопустимо и не имеет никакого отношения к популяризации подлинной украинской, малороссийской культуры соседнего народа», — приводит РИА Новости слова Могилевского.

Как передавало ИА REGNUM, в МИД России поддержали предложение о скорейшем возвращении имени Патриса Лумумбы Российскому университету дружбы народов. В вузах России с 1 сентября будут изучать цели спецоперации на Украине.