Челябинск, 29 апреля, 2024, 12:28 — ИА Регнум. На экране автосалона в Челябинске заметили жёлто-синий флаг с проукраинским лозунгом, сообщил 29 апреля корреспондент 74.RU.

Juan Moreno/Global Look Press

Украинский флаг и лозунг ранним утром 29 апреля появились на большом экране автосалона «Планета Авто», расположенного на улице Братьев Кашириных. Очевидцы возмутились демонстрацией флага, немедленно отправив фото в редакцию издания, соответствующую картину показали и камеры видеонаблюдения.

«Естественно, нас взломали. И с компьютерами, и с принтерами у нас такая же беда сегодня — какую-то лабуду в подобном ключе печатают», — рассказал помощник гендиректора автосалона Андрей Крюков.

После инцидента рекламный экран отключили. Теперь службе безопасности предстоит выяснить, кто стоит за хакерской атакой и почему её целью стало именно здание автосалона.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года на коронации британского короля Карла III общественность обратила внимание на ковёр, который использовали организаторы мероприятия в Вестминстерском аббатстве. Ковёр оказался оформлен в цвета украинского флага. Пользователи Сети задались вопросом, следует ли рассматривать это обстоятельство как совпадение или умышленный шаг.

В марте того же года в Российском университете дружбы народов разместили флаг Украины рядом с поздравлением с Днём защитника Отечества. Министерство науки и высшего образования России пообещало провести в РУДН служебную проверку. В Кремле заявили, что нельзя абстрагироваться от ситуации с появлением украинских флагов в университете.