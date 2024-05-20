Москва, 20 мая, 2024, 13:49 — ИА Регнум. В Москве в полуфинале конкурса «Это у нас семейное» одержали победу 74 семьи из Центрального Федерального Округа (ЦФО). Об этом 20 мая сообщает пресс-служба конкурса.

Пресс-служба конкурса

В окружном полуфинале приняли участие 417 команд. В результате в финал конкурса вышли 74 семьи.

Исполнительный директор АНО «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин поздравил победителей окружного полуфинала. Он отметил, что несмотря на соревновательную составляющую, семейные команды не сравниваются.

«Вы такие разные, со своими традициями, привычками, семейными правилами и устоями, по-настоящему уникальные и особенные. Конкурс «Это у нас семейное» призван подчеркнуть индивидуальность каждой российской семьи. Наша главная задача в том, чтобы вы еще больше почувствовали себя единой командой, ощутили, что семья — это настоящая сила и опора, и получили мотивацию продолжать изучать свой род и сохранять историческую память нашего народа», — приводит пресс-служба слова Бетина.

По словам первого заместителя председателя правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых», генерального директора АНО «Большая Перемена» Наталии Мандровой, на этапе окружного полуфинала конкурсного трека определились наиболее дружные семейные команды из разных регионов России. Это взрослые и дети, которые выступили организаторами проектных инициатив, направленных на укрепление традиционных ценностей, а также творческие и талантливые участники, проявившие взаимовыручку и командных дух.

Отмечается, что средний возраст детей-финалистов — 13 лет, родителей — 42 года, дедушек и бабушек — 65 лет, а прадедушек и прабабушек — 76. Самому юному победителю полуфинала пять лет, самому взрослому — 82 года.

В заключительный день вице-президент Федерации спортивной гимнастики России, четырёхкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Алексей Немов поделился секретами счастливой семейной жизни. Он рассказал, как воспитывает сыновей и объяснил, почему именно спорт формирует характер детей и становится для них стимулом добиваться успеха. По его словам, формат соревнований позволяет семьям сблизиться и почувствовать себя настоящей командой.

«Я видел, как понимают друг друга участники, при выполнении заданий им не нужно было даже говорить, хватало одного взгляда, чтобы родные поняли и поддержали. Я уверен, что конкурс «Это у нас семейное» нужен каждой российской семье. Ведь во время выполнения заданий — как очных, так и дистанционных — родители, дети, бабушки и дедушки занимаются общим делом и понимают, насколько важно быть единой и дружной семьей», — цитирует Немова пресс-служба.

В заключительный день семейные команды выступили со своими творческими номерами — они читали стихи, пели песни, играли на музыкальных инструментах, представляли танцевальные номера.

На стенде семейного сообщества «Движения Первых» «Родные-Любимые» проходили мастер-классы, встречи с активными семьями, защита проектов.

Как передавало ИА Регнум, полуфиналы уже прошли во Владивостоке, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Красноярске, Ростове-на-Дону. С 30 мая по 2 июня в Уфе встретятся команды Приволжского федерального округа. В окружные полуфиналы вышли 1624 семьи из 86 регионов России, а также одна семья из Казахстана. Всего же в заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.

Финал конкурса «Это у нас семейное» пройдет с 5 по 8 июля. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.

Во Владивостоке в окружном полуфинале конкурса «Это у нас семейное» одержали победу 14 семейных команд из 10 регионов Дальнего Востока (ДФО). В заключительный день заместитель проректора по научно-исследовательской работе Института современной психологии и родологии» Елена Гейнц провела мастер-класс по созданию семейной летописи. Семейные команды выступили со своими творческими номерами: они читали стихи, играли на музыкальных инструментах, пели песни и представляли танцевальные номера.