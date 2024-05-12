Владивосток, 12 мая, 2024, 17:50 — ИА Регнум. Во Владивостоке в окружном полуфинале конкурса «Это у нас семейное» одержали победу 14 семейных команд из 10 регионов Дальнего Востока (ДФО). Об этом 12 мая сообщает пресс-служба конкурса.

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Отмечается, что заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Оксана Ачкасова и глава города Владивостока Константин Шестаков поздравили победителей.

«Поздравляю тех, кто получил заветную путевку в финал: это 14 команд из 10 регионов Дальнего Востока. Но не менее ценным подарком для всех 70 семей-участников стали счастливые и насыщенные дни вместе с родными и новые знакомства с другими семьями, с которыми можно будет дружить и после конкурса», — приводит пресс-служба слова Ачкасовой.

Всего в полуфинале одержали победу по две команды из Приморского, Забайкальского и Хабаровского краев, Амурской области, по одной команде из Республики Бурятия, Камчатского края, Еврейской автономной области, Сахалинской области, Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа.

Отмечается, что средний возраст родителей-финалистов — 43 года, детей — 13 лет, дедушек и бабушек — 67 лет. Самому юному победителю полуфинала 6 лет, самому взрослому — 80 лет.

В заключительный день заместитель проректора по научно-исследовательской работе Института современной психологии и родологии» Елена Гейнц провела мастер-класс по созданию семейной летописи. Семейные команды выступили со своими творческими номерами: они читали стихи, играли на музыкальных инструментах, пели песни и представляли танцевальные номера.

Как передавало ИА Регнум, окружные полуфиналы проходят во всех федеральных округах. Мероприятия уже состоялись в Екатеринбурге, Красноярске, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. 16–19 мая в Москве встретятся семьи Центрального федерального округа, 30 мая — 2 июня в Уфе пройдёт встреча команд Приволжского федерального округа. В окружные полуфиналы вышли 1624 семьи из 86 регионов и 2 стран — Хорватии и Казахстана. Всего же в заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов России и их родственники, проживающие в 81 стране.

Финал конкурса «Это у нас семейное» будет проходить с 5 по 8 июля. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.

В окружном полуфинале конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей» примут участие свыше 400 семейных команд из всех регионов Центрального федерального округа.

Инициатива проведения конкурса принадлежит семье Скатковых из Самары, в 2022 году на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» её поддержал президент России Владимир Путин. В первые же часы после начала приёма заявок на конкурс желание присоединиться к нему изъявили более ста семей из 64 регионов России.

Организаторы конкурса отметили, что главное во время выполнения заданий — это время, совместно проведённое с близкими, а также возможность вспомнить и создать семейные традиции. В качестве примере в организации рассказали о семье Калинчевых из Тюменской области, которая во время выполнения задания «званый ужин» пригласила пять семей — своих друзей.