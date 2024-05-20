Биробиджан, 20 мая, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали жителя Биробиджана, который по указанию спецслужб Украины планировал совершить в городе теракт на День Победы, сообщили 20 мая в управлении ФСБ по Еврейской автономной области.

AlphaSpecnaz/Global Look Press

По данным ведомства, мужчина в одном из мессенджеров контактировал с украинскими спецслужбами и по их указанию готовился 9 мая поджечь расположенный в многоквартирном жилом доме города пункт отбора на военную службу по контракту.

«В ходе обыска по месту жительства фигуранта дела, а также в принадлежащем ему гараже изъята зажигательная горючая смесь, подготовленная им для совершения теракта», — сообщили в ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению террористического акта», мужчина заключён под стражу.

Как передавало ИА Регнум, 13 мая сотрудники ФСБ задержали жителя Владивостока по подозрению в работе на военную разведку Украины. Ему предъявили обвинения в госизмене и шпионаже в интересах Киева. Он собирал и передавал на Украину сведения об объектах военной инфраструктуры Приморского края.

ФСБ 13 мая сообщила о приговоре, вынесенном судом Крыма пятерым гражданам Украины за шпионаж в пользу Киева и госизмену. Их приговорили к срокам от 11 до 16 лет колонии. Украинские агенты собирали и передавали СБУ данные о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения российских военных в зоне СВО.

8 мая стало известно о том, что в Керчи задержали местного жителя, готовившего по заданию спецслужб Украины взрыв на железной дороге. Известно, что мужчина начал подготовку к осуществлению теракта в декабре 2023 года. Его куратор в ходе общения в интернете обучил задержанного изготавливать самодельные взрывные устройства и обращаться с ними.

В апреле 2024 года мужчина приобрёл компоненты, необходимые для изготовления СВУ. При обыске в доме задержанного обнаружили микросхемы, поражающие элементы, взрывчатое вещество и провода. Фигурант нигде не работал, а ранее был судим за грабёж. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о теракте.