Манчестер, Великобритания, 5 мая, 2024, 02:02 — ИА Регнум. Четыре забитых мяча форварда сборной Норвегии Эрлинга Холанда принесли «Манчестер Сити» крупную победу над «Вулверхэмптоном» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги сезона-2023/24. Встреча, проходившая 24 мая в Манчестере на стадионе «Этихад», завершилась со счетом 5:1.

IMAGO/Mark Cosgrove/News Images/Global Look Press Эрлинг Холанд

В первом тайме норвежец отличился три раза (12’, 35’, 45+3’), в том числе дважды поразил ворота соперника ударом с пенальти. В начале второй половины матча Холанд забил свой четвёртый мяч после передачи Фила Фодена. Также в составе «горожан» отметился аргентинский нападающий Хулиан Альварес (85’). Единственный гол «волков» забил футболист сборной Южной Кореи Хван Хи Чхан на 53-й минуте.

«Манчестер Сити», одержав 25-ю победу в сезоне и набрав 82 очка, укрепился на втором месте и сократил отставание от лондонского «Арсенала», лидирующего в турнирной таблице АПЛ. «Вулверхэмптон» с 46 очками остался на 11-й строчке.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта «Манчестер Сити» и «Арсенал», борющиеся за победу в чемпионате, сыграли вничью со счетом 0:0. Тогда первое место в турнирной таблице занимал «Ливерпуль», уступивший лидирующие позиции после серии неудачных матчей в апреле. В прошлом месяце мерсисайдцы четыре раза потеряли очки в играх против «Манчестер Юнайтед», «Кристал Пэлас», «Эвертона» и «Вест Хэма».