Ливерпуль, Великобритания, 27 октября, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Ливерпуль» Мохамед Салах побил рекорд по голам в еврокубках за английские команды. Об этом 27 октября сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Steve Flynn/Global Look Press

31-летний египетский футболист забил гол в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против французской «Тулузы» (5:1).

Теперь на его счету 43 мяча в еврокубковых турнирах. По этому показателю он обошёл бывшего нападающего лондонского «Арсенала» Тьерри Анри, у которого 42 гола.

Салах играет за «Ливерпуль» с 2017 года. В нынешнем сезоне он провёл 12 матчей в различных турнирах, в которых забил девять голов и отдал четыре результативные передачи.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 40-летний защитник португальского футбольного клуба «Порту» Пепе стал самым возрастным полевым игроком Лиги чемпионов. 25 октября он вышел в стартовом составе команды в матче третьего тура группового этапа турнира против бельгийского «Антверпена». На момент встречи ему было 40 лет и 241 день. Он побил рекорд итальянца Алессандро Костакурты и шотландца Дэвида Уэйра, которые участвовали в турнире в возрасте 40 лет и 211 дней.