Манчестер, Великобритания, 19 мая, 2024, 20:10 — ИА Регнум. «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по футболу, одержав победу над «Вест Хэм Юнайтед» в матче 38-го тура. Встреча завершилась со счётом 3:1.

IMAGO/Andrew Yates/Global Look Press

В составе «Манчестер Сити» голы дубль оформил хавбек Фил Фоден, ещё один гол забил полузащитник Родри. У «Вест Хэма» точным ударом отметился нападающий Мохаммед Кудус.

Таким образом, по итогам сезона Английской премьер-лиги команда Хосепа Гвардиолы набрала 91 очко и занял первое место в таблице.

«Манчестер Сити» завоевал титул чемпиона Англии в четвёртый раз подряд и в десятый раз в своей истории.

Как передавало ИА Регнум, 4 мая мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу сезона 2023/2024. Это произошло после того, как «Барселона» проиграла «Жироне» в гостях в матче 34-го тура испанской Ла Лиги со счётом 2:4.

Леверкузенский «Байер» 14 апреля впервые в истории стал чемпионом Германии. В матче 29-го тура бундеслиги команда на своём поле разгромила бременский «Вердер» со счётом 5:0. «Байер» завершил сезон в чемпионате Германии без поражений.