Мадрид, 4 мая, 2024, 21:56 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу сезона-2023/24. Это произошло после того, как «Барселона» проиграла «Жироне» в гостях в матче 34-го тура испанской Ла Лиги со счётом 2:4.

Иван Шилов ИА Регнум

Таким образом, поражение каталонцев позволило «Реалу» досрочно стать чемпионом Испании. Ранее 4 мая мадридский клуб обыграл «Кадис» со счётом 3:0.

После этого тура «Реал» набрал 87 очков и опережает идущую второй «Жирону» на 13 баллов за четыре тура до конца чемпионата. «Барселона» располагается на третьей строчке с 73 очками.

В предыдущий раз «королевский» клуб становился чемпионом Испании в сезоне-2021/22.

Как сообщало ИА Регнум, 14 апреля леверкузенский «Байер» впервые в истории стал чемпионом Германии. В матче 29-го тура бундеслиги команда на своём поле разгромила бременский «Вердер» со счётом 5:0. После этой победы «Байер» оторвался от мюнхенской «Баварии» на 16 очков и стал недостижимым для соперников.