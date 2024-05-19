Москва, 19 мая, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Метеорологическое и климатическое лето придёт в Москву уже в следующие выходные. Об этом 19 мая сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

ИЗВЕСТИЯ / Konstantin Kokoshkin

Метеоролог отметил, что последняя полная неделя мая в Центральной России ознаменуется завершением метеовесны, среднесуточная температура воздуха превысит +15 градусов. Уже в понедельник, 20 мая, температура воздуха в Москве может перевалить за отметку в +25 градусов.

«Двойное» лето пожалует в следующие выходные», ― написал Тишковец в Telegram-канале.

Во вторник, 21 мая, температура воздуха прогреется до +20…+25 градусов, однако вероятны ливни, локально прогремят классические майские грозы.

«В среду холодный фронт принесёт очаговые дожди и молниевые разряды. Ночью по-прежнему +8…+13, в дневные часы чуть выше +20», ― рассказал метеоролог.

Во второй половине предстоящей недели показания барометров станут аномально высокими, к утру 24 мая ― 762 мм ртутного столба, что на 17–19 единиц выше нормы. Погода будет ясная. В четверг ожидается немного прохладная погода, днём воздух не прогреется больше +15…+20 градусов. Самую холодную ночь прогнозируют 24 мая ― +3…+8 градусов, но днем потеплеет до +18…+23. В субботу минимальная температура воздуха в столичном регионе составит +7…+12 градусов, днем +20…+25, а в воскресенье ― до +10…+15, после полудня +22…+27 градусов.

«А значит, так называемое «метеорологическое» лето пожалует к нам в финальные выходные весны. Кстати, это точь-в-точь совпадает с летом «климатическим», которое, например, в Москве по многолетним наблюдениям обычно приходит 26 мая, когда и наступит «двойное» лето», ― добавил Тишковец.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Тишковец заявил, что 10 мая станет последним днём аномального холода в Центральной России. Затем метеоусловия будут неустойчивыми, а температура окажется в диапазоне +8…+13 °С.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 13 мая заявил, что к выходным воздух в Москве прогреется до +23 градусов. По его словам, погода в России в первой декаде мая скорее характерна для начала апреля.