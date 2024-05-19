Екатеринбург, 19 мая, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» наехал на ногу сотруднику аэропорта в Екатеринбурге, мужчина получил травму. Об этом 19 мая сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Установлено, что при начале движения на предварительном старте воздушное судно А-320, вылетающее рейсом Екатеринбург — Бишкек, передней стойкой шасси совершило наезд на техника по выпуску воздушного судна», — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, в результате наезда работник получил травму правой ноги, его госпитализировали.

Самолёт вылетел после трёхчасовой задержки. Прокуратура организовала проверку.

Как ранее передавало ИА Регнум, 18 мая самолёт Boeing 737, следовавший из Хабаровска в Красноярск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска из-за плохого самочувствия пассажира. 35-летнего мужчину после посадки передали медикам с признаками инфаркта.