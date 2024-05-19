Москва, 19 мая, 2024, 07:25 — ИА Регнум. Самолет Boeing 737, следовавший из Хабаровска в Красноярск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Братска из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом 19 мая сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Ryan Dlugash Boeing-737

Уточняется, что 18 мая в вечернее время в аэропорту Братска совершил вынужденную посадку пассажирский самолет Boeing 737. Авиалайнер следовал рейсом Хабаровск — Красноярск, на борту воздушного судна находилось 185 пассажиров. По предварительной информации, причиной экстренной посадки стало резкое ухудшение самочувствия одного из пассажиров.

35-летнего мужчину после посадки передали медикам с признаками инфаркта. Отмечается, что для продолжения полёта требуется технический осмотр самолёта, но специалист прибудет позднее, так как аэропорт в момент посадки самолёта был закрыт на ежедневный регламент. Специалисты аэропорта помогли решить проблему расселения пассажиров.

Братская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в аэропорту.

Ранее ИА Регнум сообщало, что направлявшийся из Санкт-Петербурга в Уфу пассажирский самолёт по техническим причинам сел в Кирове. Рейс авиакомпании «Россия» совершил вынужденную посадку в 09:52 в аэропорту Победилово. На борту находились 83 пассажира и члены экипажа. Причиной посадки стало срабатывание датчика пожарной сигнализации.

6 мая пассажирский самолёт А-321авиакомпании Nordwind Москва — Оренбург подал сигнал тревоги и вернулся в Шереметьево. Пилоты приняли решение о возвращении в аэропорт вылета после разгерметизации кабины и успешно посадили борт в столичном аэропорту.

Вынужденную посадку в Казани совершил лайнер из-за трещины в лобовом стекле. 28 марта самолёт следовал из Уфы в Ярославль. На борту находились 25 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.