Берлин, 19 мая, 2024, 13:38 — ИА Регнум. Дальнейшее увеличение Германией военной помощи Украине толкает в бездну и Берлин, и Киев. Такое мнение высказала немецкий политик, депутат бундестага Сара Вагенкнехт.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

«Ещё миллиарды на оружие, хотя украинцев, желающих воевать, почти не осталось? Этот курс ведёт нас и Украину в пропасть», ― написала парламентарий в соцсети X (ранее Twitter).

Лидер и основатель партии «Союз Сары Вагенкнехт» подчеркнула, что необходимость переговоров о прекращении огня более чем назрела.

Как сообщало ИА Регнум, министерство обороны Германии запросило у правительства дополнительные 3,8 млрд евро на финансирование программы поддержки Украины. По информации источников немецкого издания Bild, глава оборонного ведомства Борис Писториус в течение недели провёл встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и министром финансов Кристианом Линднером. Соответствующий запрос в июне представят на утверждение парламента.

В ведомстве рассчитывают на одобрение запроса до конца текущего финансового года. Кроме того, ожидается, что в следующем финансовому году бундесвер запросит для помощи Киеву рекордную сумму в размере 15 млрд евро.

При этом, согласно опросу института INSA для издания Bild, за необходимость снижения расходов Германии на оказание помощи Украине выступили 40% жителей Германии. Отмечается, что это самая популярная статья бюджета, по которой немцы хотели бы видеть сокращения трат.

Палата представителей Конгресса США 20 апреля поддержала законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань. В рамках документа Киеву решили предоставить $61 млрд.

Политолог Алекс Литтл 19 мая заявил, что новый пакет помощи, который Вашингтон одобрил Киеву, не переломит ситуацию на Украине в пользу ВСУ. Он пояснил, что военные ресурсы США ограничены. По словам эксперта, Вашингтону стоит признать это обстоятельство и перестать обещать киевскому режиму свою вечную поддержку.

Профессор военной истории в Университете Калгари Александр Хилл считает крайне маловероятным то, что поддержка киевского режима окажет хоть какое-либо существенное влияние на исход конфликта. Эксперт также отметил, что продолжение помощи лишь продлит боевые действия.