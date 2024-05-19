Вашингтон, 19 мая, 2024, 03:05 — ИА Регнум. Новый пакет помощи, который Вашингтон одобрил Киеву, не переломит ситуацию на Украине в пользу украинской армии, написал политолог Алекс Литтл в статье для журнала The American Conservative.

Сергей Корсун ИА Регнум

Автор публикации пояснил, что военные ресурсы США ограничены. Он подчеркнул, что Вашингтону необходимо признать это обстоятельство и перестать обещать киевскому режиму свою вечную поддержку. Литтл отметил, что иллюзии по поводу содействия Соединённых Штатов вредят будущему Украины и отбивают у Киева желание вступать в необходимые переговоры.

Он также привёл мнение профессора военной истории в Университете Калгари Александра Хилла, по словам которого крайне маловероятно, что поддержка киевского режима окажет хоть какое-либо существенное влияние на исход конфликта. Эксперт также отметил, что продолжение помощи лишь продлит боевые действия.

Старший научный сотрудник Центра Стимсона Келли Грико допустила, что в будущем Украина может и вовсе остаться без постоянной американской помощи. Она добавила, что все участники конфликта должны рассматривать очередной пакет помощи как последний и выстраивать свои планы, исходя из этого.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань. В рамках документа Киеву решили предоставить $61 млрд.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала, что финансовая поддержка киевского режима является прямым спонсированием его террористической деятельности.

3 мая агентство Bloomberg проинформировало о том, что США обсуждают с партнёрами по G7 возможность передачи Украине пакета помощи на $50 млрд. Также утверждалось, что Вашингтон рассчитывает убедить союзников в том, чтобы покрыть основную часть расходов за счёт прибыли от замороженных суверенных российских активов.