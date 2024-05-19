Анкоридж, США, 19 мая, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Небольшой самолёт с телами двух человек обнаружили в озере Сикс Майл на Аляске. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на полицию американского штата.

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«Тела двух мужчин извлечены из самолёта, который был найден перевёрнутым в озере», — сообщило агентство.

Отмечается, что вечером 17 мая в полицию поступило сообщение о самолёте в озере к юго-западу от города Анкоридж. На следующий день дайверы смогли обнаружить в нём тела двух мужчин.

Как передавало ИА Регнум, в конце января у западного побережья Южной Кореи потерпел крушение американский истребитель F-16. Пилота спасли. Самолёт упал в водах вблизи Гунсана, где расположена авиабаза ВВС США Кунсан, на которой эксплуатируются самолёты F-16.

В апреле 2023 года два вертолёта ВВС США потерпели крушение недалеко от населённого пункта Хили на Аляске. На борту каждого AH-64 Apache во время тренировочного вылета находились по два человека. В результате инцидента погибли трое американских военнослужащих.