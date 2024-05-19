Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, 19 мая, 2024, 04:57 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинской армии упал ночью 19 мая на территории нефтеперерабатывающего завода в городе Славянске-на-Кубани, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Иван Шилов ИА Регнум

«В Славянске-на-Кубани один из беспилотников упал на территории НПЗ», — написал оперштаб в своём Telegram-канале.

Согласно предварительным данным, удалось избежать ранения людей и разрушений. Отмечается, что после падения дрона возгораний не зафиксировано.

Как сообщало ИА Регнум, днём 18 мая БПЛА украинских сил атаковал машину коммунального предприятия в деревне Городище в Рыльском районе Курской области. При нападении погиб один человек и ещё один пострадал.

Вечером 18 мая ВСУ ударили дроном-камикадзе по селу Петровка Белгородского района Белгородской области. В результате атаки два человека получили ранения.

В ночь с 18 на 19 мая в селе Малое Городище Новооскольского городского округа в Белгородской области загорелась кровля храма Сергия Радонежского. Огонь вспыхнул из-за падения беспилотника ВСУ.