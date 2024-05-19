Дамаск, 19 мая, 2024, 04:27 — ИА Регнум. Группировка «Джебхат ан-Нусра» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) планирует нанести удары по пунктам дислокации российских и сирийских военных в Сирии, сообщил журналистам замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Он отметил, что для атак боевики собираются использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Кроме того, генерал-майор уточнил, что готовятся к нападениям в районах населенных пунктов Кансафра и Эль-Бара.

Попов также заверил, что военные принимают все необходимы меры, чтобы не позволить террористам осуществить вооружённые провокации.

Как сообщало ИА Регнум, в конце марта Юрий Попов проинформировал о том, что в идлибской зоне деэскалации в Сирии зафиксировали разведывательно-диверсионную активность боевиков. Он добавил, что сирийские вооружённые силы отбили атаки незаконных вооруженных формирований в районе Урум-Эс-Сугра.

В начале апреля Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили в Сирии два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф. Террористы укрывались в труднодоступных районах горных хребтов Эль-Амур (провинция Хомс) и Эль-Бишри (провинция Дейр-эз-Зор).

В начале мая российские военные уничтожили в сирийской провинции Хомс два места скопления боевиков в районах Эль-Амура.