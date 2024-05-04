ВКС России нанесли удары по позициям боевиков в сирийской провинции Хомс
Хомс, Сирия, 5 мая, 2024, 01:34 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России уничтожили в сирийской провинции Хомс два места базирования боевиков. Об этом 4 мая в ходе брифинга сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Юрий Попов.
«Ударами ВКС России уничтожены два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавших в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс», — указал Попов.
Он уточнил, что за прошедшие сутки попыток обстрелов позиций сирийских правительственных войск в Идлибской зоне деэскалации со стороны террористических группировок не зафиксировано.
Кроме того, ЦПВС зафиксировал один случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны авиации так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США. В районе Эт-Танф зафиксировано девять нарушений парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon, парой штурмовиков A-10 Thunderbolt и самолётом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W.
Как передавало ИА Регнум, ранее Юрий Попов сообщил, что ЦПВС зафиксировал два обстрела позиций правительственных войск Сирии со стороны террористических группировок. В результате обстрелов в районе Эль-Арейма в провинции Латакия ранения получил один сирийский военнослужащий.