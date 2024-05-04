Хомс, Сирия, 5 мая, 2024, 01:34 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России уничтожили в сирийской провинции Хомс два места базирования боевиков. Об этом 4 мая в ходе брифинга сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) Юрий Попов.

Иван Шилов ИА Регнум ВКС РФ

«Ударами ВКС России уничтожены два места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавших в труднодоступных районах горного массива Аль-Амур провинции Хомс», — указал Попов.

Он уточнил, что за прошедшие сутки попыток обстрелов позиций сирийских правительственных войск в Идлибской зоне деэскалации со стороны террористических группировок не зафиксировано.

Кроме того, ЦПВС зафиксировал один случай нарушения протоколов деконфликтации со стороны авиации так называемой международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США. В районе Эт-Танф зафиксировано девять нарушений парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon, парой штурмовиков A-10 Thunderbolt и самолётом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W.

Как передавало ИА Регнум, ранее Юрий Попов сообщил, что ЦПВС зафиксировал два обстрела позиций правительственных войск Сирии со стороны террористических группировок. В результате обстрелов в районе Эль-Арейма в провинции Латакия ранения получил один сирийский военнослужащий.