Дамаск, 31 марта, 2024, 00:29 — ИА Регнум. Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Попов сообщил, что в идлибской зоне деэскалации зафиксирована разведывательно-диверсионная активность со стороны боевиков.

Иван Шилов ИА Регнум Идлиб

По информации Попова, 29 марта вооруженные силы Сирии отбили атаки незаконных вооруженных формирований в районе Урум-Эс-Сугра. Было уничтожено не менее четырёх боевиков.

Ранее у населенного пункта Кафер-Небель в южной части провинции Идлиб ликвидировано не менее шести террористов.

В ЦПВС призвали руководство незаконных вооруженных формирований в идлибской зоне деэскалации прекратить провокации.

Как сообщало ИА Регнум, 2 августа 2023 года контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что в России обеспокоены полученной информацией об активной подготовке смертников к терактам против объектов и патрулей ВС РФ в Сирии.

Авиация нанесла удары по штабам союзных сил сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Есть погибшие и раненые.

Западные страны активно используют ячейки ИГ (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии для атак на местных военных, заявил 18 января глава МИД России Сергей Лавров.