Дамаск, 5 апреля, 2024, 23:43 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы (ВКС) России уничтожили на сирийской территории два пункта базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф. Об этом 5 апреля сообщил журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) генерал-майор Юрий Попов.

Иван Шилов ИА Регнум

Террористы укрывались в труднодоступных районах горных хребтов Эль-Амур (провинция Хомс) и Эль-Бишри (провинция Дейр-эз-Зор).

3 апреля Попов также информировал об уничтожении двух пунктов базирования боевиков в этих районах.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта стало известно, что ВКС России уничтожили лагерь боевиков в районе села Куббасин в сирийской провинции Алеппо. В нём находилось не менее 25 террористов, причастных к обстрелам правительственных войск Сирии.

30 марта Юрий Попов заявил, что в идлибской зоне деэскалации фиксируется разведывательно-диверсионная активность боевиков. Так 29 марта сирийские войска отбили атаки незаконных вооруженных формирований в районе Урум-эс-Сугра. До этого не менее шести террористов удалось ликвидировать возле населенного пункта Кафер-Небель в провинции Идлиб.