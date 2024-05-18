Балтийск, Калининградская область, 18 мая, 2024, 16:56 — ИА Регнум. Водолазы МЧС с начала 2024 года подняли и передали для уничтожения более 6,8 тыс. взрывоопасных предметов с немецкой баржи, затопленной в Балтийском море во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Кадр из видео

«15 водолазов Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» совместно с пиротехниками Невского спасательного центра и поисково-спасательного отряда МЧС России по Калининградской области ведут работы на затопленной в годы Великой Отечественной войны немецкой самоходной сухогрузной барже», — заявили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что судно затонуло на внешнем рейде порта Балтийск в полутора километрах от берега на глубине порядка 20 метров. Такая глубина соответствует высоте пятиэтажного дома. Работы усложняются из-за того, что баржа разломана на две части. Спасатели совершили свыше 170 спусков общей продолжительностью более 165 часов и отправили на уничтожение более 6,8 тысяч боеприпасов. В прошлом году — 16,5 тыс. взрывоопасных предметов массой около 42,5 тонны.

Работа водолазов ведется посменно, видимость около баржи в пределах двух метров. Для подъема боеприпасов используют специальные корзины.

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Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года в Цемесской бухте в Новороссийске обнаружили противодесантную мину. Отмечалось, что мина 1957 года изготовления находилась на глубине десяти метров в полукилометре от берега. Сотрудники оперативных ведомств закрыли доступ в бухту. Подрыв произвели 26 октября.

В июле прошлого года сообщалось, что спасатели подняли и уничтожили порядка одной тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны со дна бухты Гильзовая в Севастополе. Работу выполняли с соблюдением всех мер безопасности.