Новороссийск, Краснодарский край, 25 октября, 2023, 13:07 — ИА Регнум. В Цемесской бухте Новороссийска была обнаружена противодесантная мина, подрыв мины запланирован на 26 октября. Об этом 25 октября сообщает Telegram-канал «112».

РИА Новости/ Игорь Зарембо

По его данным, после обнаружения мины в городе был введён режим чрезвычайной ситуации.

Уточняется, что корабельная противодесантная мина 1957 года изготовления находится на глубине десяти метров в полукилометре от берега, сотрудники оперативных ведомств закрыли доступ в бухту.

«Принято решение уничтожить опасную находку прямо в воде. Подрыв мины запланирован на завтра», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, спасатели подняли и уничтожили порядка одной тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны со дна бухты Гильзовая в Севастополе. Боеприпасы таились на дне Чёрного моря в бухте Гильзовая. Сотрудники МЧС России подняли артиллерийские и миномётные снаряды, а также ручные гранаты и взрыватели советского и иностранного производства.

Такое внушительное количество взрывоопасных находок объясняется тем, что в Крыму, в бухте Гильзовая во время Великой Отечественной войны шли ожесточённые бои. Работы по обезвреживанию разного рода боеприпасов, оставшихся со времён войны, начались в Крыму и в районе Севастополя в прошлом году. Начиная с лета 2021 года сапёрами было найдено и обезврежено более 2200 опасных находок.