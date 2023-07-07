Севастополь, 7 июля, 2023, 09:44 — ИА Регнум. Спасатели подняли и уничтожили порядка одной тысячи боеприпасов времен Великой Отечественной войны со дна бухты Гильзовая в Севастополе. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на источник в МЧС России по Севастополю.

РИА Новости

Отмечается, что сотрудники спасательного ведомства подняли со дня бухты Гильзовая, а затем уничтожили около одной тысячи единиц взрывоопасных предметов сразу. Все опасные находки водолазы подняли с глубины, затем арсенал был уничтожен на полигоне.

Уточняется, что работа выполнялась с соблюдением всех мер безопасности. Периметр был оцеплен сотрудниками полиции, мониторинг обстановки с воздуха вёлся при помощи дронов.

«Это первые результаты нового сезона работ, начавшегося в марте этого года», — цитирует агентство сообщение.

Отмечается, что специалисты ведут очистку акватории от миномётных мин, артиллерийских снарядов, ручных гранат времён Великой Отечественной войны третий год подряд.

За два минувших года сотрудники МЧС России ликвидировали свыше шести тысяч боеприпасов, работа будет продолжаться до конца октября, уточнили в ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, в Красносельском районе Санкт-Петербурга были обнаружены немецкие снаряды времён Великой Отечественной войны. Ржавые предметы, похожие на боеприпасы, были обнаружены при проведении земляных работ на Таллинском шоссе в районе Старо-Паново (муниципальное образование «Горелово»). В годы войны в этих местах находились немецкие войска, осаждавшие Ленинград, затем там шли жестокие бои. Работы вблизи опасной находки были остановлены, прилегающая территория оцеплена.

Прибывшие взрывотехники установили, что найдены семь 105-мм артиллерийских снарядов немецкого производства, находящиеся в состоянии сильной коррозии.