Бишкек, 18 мая, 2024, 16:35 — ИА Регнум. После произошедших в Бишкеке беспорядков посольства Индии и Пакистана в Киргизии призвали соотечественников соблюдать меры предосторожности. Такие рекомендации содержатся в сообщениях, размещённых на сайтах пакистанского и индийского диппредставительств.

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В посольстве Пакистана сообщили, что нападения совершили на несколько общежитий медицинских вузов Бишкека и частные резиденции иностранных студентов, включая граждан Индии, Пакистана и Бангладеш.

«Ситуация в настоящее время спокойная, но студентам рекомендуется пока оставаться в помещении и обращаться в посольство в случае возникновения каких-либо проблем», — заявили в посольстве Индии.

В свою очередь правительство Киргизии выступило с осуждением насилия на фоне ночных беспорядков в Бишкеке. Власти пообещали установить и привлечь к ответственности всех виновных.

«Инсинуации, направленные на разжигание нетерпимости в отношении иностранных студентов, являются неприемлемыми и не соответствуют духу дружбы и гостеприимства», ― подчеркнули в кабмине.

Власти Киргизии заверили, что приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности, поддержания мира и стабильности.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая стало известно, что 13 мая во дворе одного из хостелов в Бишкеке иностранцы устроили драку с местными жителями, часть из которых пострадали. После происшествия милиция задержала троих иностранных граждан. Они принесли извинения местным жителям.

17 мая в центре города собралась толпа. Недовольные действиями иностранцев граждане Киргизии попытались прорвать милицейский кордон. Стражи правопорядка задержали приблизительно десять человек.

Позднее в пресс-службе МВД Киргизии заявили, что ситуация в Бишкеке стабилизировалась и находится под полным контролем правоохранительных органов. Милиция организовала патрули и работает в усиленном режиме. Движение автотранспорта на всех улицах города полностью восстановили.

По данным минздрава республики, после ночных беспорядков в Бишкеке за помощью к медикам обратились 29 человек. На утро 18 мая в больнице находились два пациента с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. Состояние больных врачи оценивают как относительно удовлетворительное.

В числе пострадавших оказался гражданин Пакистана. Ему диагностировали перелом челюсти.