Бишкек, 18 мая, 2024, 04:06 — ИА Регнум. Ситуация в Бишкеке стабилизировалась после того, как толпа собралась в центре города из-за драки с иностранцами, произошедшей несколько дней назад. Об этом 18 мая сообщили в пресс-службе МВД Киргизии.

Vmenkov Бишкек

«Ситуация на территории города Бишкека стабильная, в настоящее время ситуация на территории находится под полным контролем руководства МВД и ГУВД города», — написало ведомство в своём Telegram-канале.

Отмечается, что милиция организовала патрули и работает в усиленном режиме. С гражданами проводится разъяснительная работа. Кроме того, в МВД проинформировали, что дорожное движение на всех улицах города полностью восстановлено.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая стало известно, что 13 мая во дворе одного из хостелов в Бишкеке иностранцы устроили драку с местными жителями, часть из которых пострадали. После происшествия милиция задержала троих иностранных граждан. Они принесли извинения местным жителям.

17 мая в центре города собралась толпа. Граждане Киргизии, недовольные действиями иностранцев, попытались прорвать милицейский кордон. По данным портала 24. kg, милиция задержала приблизительно 10 человек.