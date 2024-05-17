Бишкек, 18 мая, 2024, 02:49 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задерживают лиц, которые собрались в центре Бишкека после массовой драки у хостела с иностранцами, сообщило 17 мая агентство 24. kg.

Victor Задержание

Толпа подошла к пересечению улиц Фрунзе и 7 апреля, а после попыталась прорвать кордон. По данным журналистов, милиция задержала около 10 человек.

13 мая иностранцы устроили драку с местными жителями во дворе одного из хостелов в Бишкеке. В результате конфликта пострадали несколько граждан Киргизии. После случившегося милиция Бишкека задержала трёх иностранцев.

Кроме того, правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Журналисты сообщили, что задержанные иностранцы извинились перед гражданами Киргизии за драку. Они также пообещали, что подобное больше не повторится.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2022 года на границе Таджикистана и Киргизии произошёл конфликт, который перерос в драку со стрельбой. Участниками столкновения стали киргизские пограничники и таджикские граждане, которые перешли на территорию соседней страны.

В октябре 2023 года массовая драка произошла в московском кафе «Бишкек Сити». После происшествия правоохранительные органы задержали 11 человек.