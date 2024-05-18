Москва, 18 мая, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Артём Метелев уточнил суммы штрафов за курение в неположенном месте, предлагаемых в новом законопроекте. Информацию он разместил в своем Telegram-канале.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

По словам Метелева, ранее из-за технической ошибки опубликовали карточки с некорректными данными об увеличении штрафов за курение. Ошибочно в них указали штрафы по 15 и 30 тысяч рублей, однако в направленном законопроекте они отличаются, отметил депутат.

По обновленным данным, штраф за курение в неположенных местах (включая вейпы) предлагается увеличить с трёх до пяти тысяч. За курение на детской площадке — с пяти до семи тысяч.

«Повышение штрафов связано с тем, что курение вейпов происходит везде: на учебе, в магазинах, музеях. Люди жалуются, но не могут ничего с этим сделать», — добавил Метелев.

Как сообщало ИА Регнум, в новом документе предлагали также ввести штраф для родителей, если за курением будет замечен их ребенок младше 16 лет. Артём Метелев пояснил, что в стране уже есть аналогичные штрафы за распитие детьми алкоголя и употребление наркотиков. Сейчас же из-за курения вейпов в школах участились жалобы от учителей и некурящих детей.

В беседе с ИА Регнум врач-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев заявил, что электронные сигареты однозначно опасны. Степень вреда, который они способны нанести, ещё предстоит изучить. Изначально вейпы называли панацеей для курильщиков. Но люди с никотиновой зависимостью переходили на них только тогда, когда невозможно выкурить обычную сигарету. При этом детей стали привлекать вкусы и ароматы электронных сигарет, отметил врач.