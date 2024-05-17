Москва, 17 мая, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Миф о безвредности ароматизаторов для электронных сигарет сконструирован для популяризации соответствующей продукции. Они однозначно опасны, а степень вреда, который они способны нанести, ещё предстоит изучить. Но уже сейчас можно утверждать, что приятные вкусовые ощущения, которые вызывают ароматизаторы из вейпов, способствуют приобщению к курению вейпов подростков и даже детей. Такими оценками поделился с корреспондентом ИА Регнум врач-нарколог, кандидат медицинских наук Марат Сараев, комментируя информацию о том, что российские власти намерены запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и биологически активными добавками (БАД).

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«Когда-то у нас появились вейпы и средства доставки никотина — так называемые электронные сигареты. В большинстве своём они позиционировались как некое лекарство от обычного табака. Люди, которые страдают табачной зависимостью, должны были мягким с точки зрения рекламы способом отказаться от вредного табака. То есть не подвергать себя онкологии, сердечно-сосудистым заболеваниям и так далее, а перейти на более или полностью безопасные вейпы, электронные сигареты, с которых в итоге «соскочить» вообще «легко». Это была такая рекламная фишка. В итоге что получилось? Я занимаюсь табачной зависимостью много лет. Люди, которые курили сигареты, так и продолжают их курить, переходя на вейпы только тогда, когда невозможно выкурить обычную сигарету. Например, в аэропортах, ресторанах, других публичных местах», — рассказал Сараев.

Основное действующее вещество в электронных сигаретах, по замечанию врача, всё же никотин. Но не щелочной, как в обычных сигаретах, а солевой, в жидком состоянии, с большим числом ароматизаторов, обладающих зачастую приятным вкусом и ароматом. И если некоторые дети, которые, попробовав обычную сигарету и утолив своё любопытство (то есть сразу испытав головокружение, тошноту, а то и рвоту), ни разу в жизни больше сигарету в рот не возьмут, то в случае с вейпами зачастую происходит наоборот.

«Возникает психологическая привлекательность. С точки зрения детской психики эти вкусы и ароматы вызывают чувство безопасности и привлекательности. Плюс всякие лидеры мнений, которые сидят, например, в прямом эфире в своём блоге и покуривают в помещении. Сейчас более 50% первичных пациентов, которые курят все табачные изделия, — это люди, которые никогда в жизни не пробовали обычный табак. То есть они сразу начинают курить вейпы и тому подобное. Подавляющее большинство из них — около 80% — это подростки и даже дети», — рассказал эксперт.

Однако опасность электронной сигареты не только в том, что курящий отравляет свой организм никотином, чей вкус маскируется всевозможными вкусовыми добавками. Сами эти ингредиенты до конца не изучены, доподлинно не известно влияние этих веществ на организм человека, указал врач.

«30 лет лоббисты мешали проводить исследования обычных сигарет. Лишь отдельные энтузиасты в научном мире исследовали вред табачного дыма на организм человека. И только в 1970–80-х годах начали появляться серьёзные научные исследования касательно влияния никотина из обычной сигареты и его прекурсоров на организм человека. Только тогда на пачках сигарет стало появляться предупреждение «Курение вредит вашему здоровью» и тому подобное. Сегодня отрывочные исследования на английском языке, которые выходят, например, в Великобритании и США, где вейпы появились раньше, говорят всему миру, что это вредно. Даже у подростков есть случаи возникновения опухолей и прочих изменений. Но изучение это, к сожалению, гасится лоббистами, которые пропагандируют этот якобы безопасный способ развлечения», — прокомментировал Сараев.

Правительство России планирует запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАДами, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на проект распоряжения Минздрава. Цель — сокращение потребления и распространения никотинсодержащей продукции. Особенно важным власти считают снижение популярности вейпов среди молодёжи. Если документ будет принят, в продаже останутся только жидкости, содержащие никотин, глицерин дистиллированный (с чистотой не менее 94%) и пропиленгликоль (с чистотой не менее 95%).

Авторы инициативы отмечают, что ароматизаторы создают иллюзию безопасности вейпов, тогда как электронные сигареты существенно увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и хронических заболеваний лёгких.

Как сообщало ИА Регнум, эксперты не раз указывали на вред вейпов для здоровья. Роспотребнадзор в 2022 году обнаружил в смеси для одного из устройств отравляющие химические вещества, информации о наличии которых не было на этикетке.

Британский врач Стюарт Беггс предупредил, что вейп может лишить человека вкуса. Одной из причин пропажи вкусов может быть сухость во рту после испарения жидкости вейпа, высушивающей слизистую оболочку.

В беседе с ИА Регнум руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава Маринэ Гамбарян указала, что электронные системы наносят вред здоровью, а расхожее мнение об их большей безвредности по сравнению с традиционными сигаретами давно опровергли.