Белгород, 17 мая, 2024, 20:15 — ИА Регнум. Несколько взрывов раздалось Белгороде после того, как в городе объявили ракетную опасность. Как сообщил телеканал «Россия-1», взрывы было слышно в центре города, возле Соборной площади.

Иван Шилов ИА Регнум

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в 20:06 мск. Он призвал жителей спуститься в укрытия или найти другое безопасное место.

Минобороны проинформировало, что российские средства противовоздушной обороны сбили над Белгородской областью ракету комплекса «Точка-У».

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая российские средства ПВО сбили над Белгородской областью две управляемые авиационные бомбы «Хаммер» французского производства. Минобороны отметило, что были сорваны террористические атаки ВСУ.

12 мая украинская армия запустила по жилым кварталам Белгорода ракету тактического комплекса «Точка-У», а также реактивные снаряды систем залпового огня «Ольха» и Vampire. На улице Щорса от попадания боеприпаса обрушился подъезд жилого дома. По последним данным МЧС, погибли 17 человек, спасатели при разборе завалов нашли живыми 17 жителей.

Президент России Владимир Путин 17 мая отметил, что ВСУ продолжают обстреливать российские приграничные населённые пункты. Он заявил, что наступление ВС России в Харьковской области направлено на создание буферной зоны на Украине, чтобы исключить обстрелы российских территорий.