Челябинск, 18 мая, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Пожар, вспыхнувший утром 18 мая в ТЦ «Каскад» в городе Магнитогорске в Челябинской области, потушили, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Кадр из видео

«В Челябинской области сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение», — сообщили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3889644" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Челябинской области сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в торговом центре

Как сообщало ИА Регнум, пожар в магнитогорском торговом центре вспыхнул на третьем этаже в магазине хозяйственных товаров и напольных покрытий утром 18 мая.

В здании произошло сильное задымление. Прибывшие на место пожарные обнаружили тело женщины.