Пожар в магазине хозтоваров в Магнитогорске потушили
Челябинск, 18 мая, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Пожар, вспыхнувший утром 18 мая в ТЦ «Каскад» в городе Магнитогорске в Челябинской области, потушили, сообщили в пресс-службе МЧС России.
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«В Челябинской области сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение», — сообщили в ведомстве.
В Челябинской области сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в торговом центре
Как сообщало ИА Регнум, пожар в магнитогорском торговом центре вспыхнул на третьем этаже в магазине хозяйственных товаров и напольных покрытий утром 18 мая.
В здании произошло сильное задымление. Прибывшие на место пожарные обнаружили тело женщины.