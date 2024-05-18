Пожар вспыхнул в торговом центре в Магнитогорске
Пожар вспыхнул в торговом центре «Каскад» в Магнитогорске, погибла женщина
Магнитогорск, Челябинская область, 18 мая, 2024, 09:32 — ИА Регнум. В торговом центре «Каскад» в городе Магнитогорске (Челябинская область) 18 мая вспыхнул пожар, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Пожар вспыхнул на третьем этаже магазина напольных покрытий и хозтоваров. Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.
«Самостоятельно из здания эвакуировались 12 человек. К сожалению, обнаружена женщина без признаков жизни», — сообщили в МЧС.
К настоящему моменту пожар локализовали.
Как сообщало ИА Регнум, 11 мая в подмосковном городе Наро-Фоминске вспыхнул пожар на складе поликарбоната. Площадь склада 2800 кв. м. Пламя на момент прибытия пожарных распространилось по всей площади склада.
Крупный пожар вспыхнул 12 мая в одном из торговых центров Варшавы.