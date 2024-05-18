Вашингтон, 18 мая, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Решение российских властей провести ядерные учения в ответ на воинственные заявления Парижа и Лондона совершенно обоснованно, заявила кандидат в президенты США от Партии зеленых Джилл Стайн в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Dennis Van Tine/Global Look Press

По её словам, в реакции России нет ничего удивительного, поскольку Британия, по сути, разрешила Киеву использовать переданное оружие для ударов по территории РФ, а Париж подумывает направить свои войска на Украину. Стайн полагает, что необдуманные высказывания президента Франции Эммануэля Макрона и главы МИД Британии Дэвида Кэмерона могут привести к ужасающим последствиям.

Кандидат в президенты также отметила, что Запад продолжает разжигать украинский конфликт, и ситуацию не поменяло даже постоянное отступление ВСУ. Она подчеркнула, что боевые действия на Украине развязал американский военно-промышленный комплекс (ВПК).

Стайн назвала сложившееся положение абсолютной катастрофой. Политик пояснила, что деятельность военной машины вызывает обнищание народа США и подвергает весь мир опасности, которая способна стать ядерной.

Как сообщало ИА Регнум, 9 мая президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва и Минск начали совместную подготовку к учениям по приведению в готовность нестратегического ядерного оружия. Соответствующие указания были даны министерствам обороны и генеральным штабам России и Белоруссии.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что нельзя допускать третьей мировой войны, в противном случае окажется неминуем ядерный апокалипсис.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков подчеркнул, что Москва предупреждает Вашингтон и их западных союзников, что их эскалационный курс вынуждает российские власти усилить меры ядерного сдерживания.