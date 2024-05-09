Минск, 9 мая, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Нельзя допустить третьей мировой войны, иначе ядерный апокалипсис неминуем. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии возложения цветов к монументу Победы в рамках патриотической акции «Беларусь помнит» в Минске.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы должны сделать всё, чтобы не допустить третьей мировой войны, иначе ядерный апокалипсис неминуем. Для этого нам всем нужно сплотиться», — рассказал лидер Белоруссии.

Он напомнил, что человечество в своей истории уже однажды смогло объединиться против всеобщего зла и это привело к Победе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее заместитель представителя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправка западных войск на территорию Украины повлечёт прямое вступление этих стран в войну, симметричный ответ со стороны России и мировую катастрофу. Медведев добавил, что лидерам стран Запада в данном случае не удастся укрыться ни на Капитолийском холме (резиденция Конгресса США), ни в Елисейском дворце (резиденция президента Франции), ни на Даунинг-стрит, 10 (резиденция премьер-министра Британии).

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что полномасштабный конфликт между Россией и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Вместе с тем российский лидер выразил уверенность, что к конфликту на Украине привело стремление Запада добраться до российских границ.