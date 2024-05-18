Лондон, 18 мая, 2024, 05:51 — ИА Регнум. Значительное отставание Вооружённых сил США в инженерном деле наблюдалось во время учений НАТО, которые прошли на западе Польши. Об этом 15 мая написала британская газета The Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

Военные, участвовавшие в манёврах, должны были переправиться через реку Драва. Американским военным потребовалось более часа, чтобы собрать простую переправу по образцу тех, что использовались ещё по времена Вьетнамской войны.

При этом британские солдаты смогли пройти этот участок за 18 минут, используя установку-амфибию М3. Указанная машина способна раскладываться в плавучую платформу и весит 24,5 тонны.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что американская армия испытывает нехватку людей и истощена бессмысленными боевыми действии. По его словам, из-за этого США не могут позволить себе участвовать в каком-либо конфликте.

В конце февраля гонконгское издание Asia Times выпустило статью, в которой предупредило о том, что Североатлантический альянс рискует столкнуться с серьёзными проблемами, если вступит в конфликт с Россией. Причиной этому журналисты назвали дефицит вооружений у НАТО.

В середине марта издание Business Insider привело слова подполковника армии США в отставке Алекса Вершинина. Он считает, что войска стран Запада не способны вести сложные бои, которые ведутся в зоне украинского конфликта.